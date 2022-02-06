Сенегал – Єгипет 0:0 (по пен. 4:2)

Нереалізований пенальті: Мане, 7

Півфінал Кубка Африки легше дався Сенегалу. Збірна впевнено переграла Буркіна-Фасо з рахунком 3:1.

Що не скажеш про Єгипет. Основний час проти Камеруну завершився нульовою мировою. Фіналіст визначався лише у серії пенальті, де точнішими були футболісти Єгипту – 1:3, пише 24 канал.

Варте уваги Божевільний камбек із 0:3 приніс Камеруну 3 місце на Кубку Африки: відеоогляд шаленого матчу

Вже на початку зустрічі Сенегал здобув чудову нагоду відкрити рахунок. Футболіст Єгипту збив суперника у штрафному. Суддя негайно вказав на 11 метрів. До позначки підійшов лідер господарів Мане, але пробив вкрай невдало. Удар по центру потягнув воротар Єгипту.

Збірні видали доволі рівну гру, яка не змінювала нулі на табло.

Справді гострий момент був аж наприкінці першої 45-хвилинки. Салах взяв на себе ініціативу, вийшов на побачення з голкіпером, але його постріл потягнув страж воріт Сенегалу.

Тайм моментів, але без голів

Після відпочинку активніше атакували єгиптяни, вони майже увесь час загрожували воротам суперника. Тренери вирішили освіжити гру, зробивши ряд замін.

Абдельмонем став адресатом передачі з флангу, розстріляв головою ворота суперника, але м'яч пролетів повз ворота.

Сенегал отримав право на штрафний із середньої відстані. Але м'яч після удару пролетів значно вище поперечини.



Уболівальники Єгипту / Фото з твітеру Кубка Африки

Багато фолів було у виконанні обох збірних, які постійно збивали темп гри. Лише в останні хвилини другого тайму сенегальці почали більше контролювати м'яч.

Дьєнг замкнув простріл з флангу, але м'яч знову пролетів повз володіння Єгипту.

Команди не змогли визначити переможця в основний час та перевели гру в овертайми. На 92-й хвилині Дьєнт прорвався крізь оборону, але з його пострілом впорався голкіпер.

За п'ять хвилин до завершення першого додаткового тайму Сенегал створив два моменти. Все той же активний Дьєнг найкраще зіграв на другому поверсі після подачі. Однак воротар суперника у неймовірному сейві парирував постріл.

Мане теж пробив головою з кута, але цього разу м'яч пролетів вище воріт.

Футбольна фортуна

У першій додатковій 15-хвилинці команди знову не змогли розмочити нулі на табло. Голкіпери творили у рамці воріт щось неймовірне, сейви були на будь-який смак.

Переможець Кубка Африки визначився лише у серії пенальті, де влучнішими були сенегальці. Переможну крапку у матчі поставив Мане, який реабілітувався за нереалізований пенальті на початку зустрічі. У підсумку по 11-метрових – 4:2.