Чемпіон світу та володар "Золотої бутси": легендарний німець завершив кар'єру в збірній
Джерело:Крістіан Фальк
Чемпіонат Європи-2024 став останнім в міжнародній кар'єрі Томаса Мюллера. Нападник ухвалив рішення дати дорогу молоді.
Господарі чемпіонату Європи-2024 у чвертьфіналі спірно поступилися збірній Іспанії з рахунком 1:2. Цей матч став останнім для досвідченого форварда Томаса Мюллера.
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Час невблаганний навіть для легенд
Про це повідомив журналіст Sport Bild Крістіан Фальк у соцмережі X посилаючись на власні джерела. Томас Мюллер приєднався до свого партнера по збірній Німеччини Тоні Кроосу та завершив міжнародну кар'єру.
Нагадаємо, що у матчі з іспанцями Мюллер вийшов у другому таймі на 80-й хвилині, замінивши Йонатана Та. Це була друга поява легенди на турнірі. У матчі-відкритті Євро-2024 проти Шотландії (5:1) Мюллер з'явився на полі на 74-й хвилині та оформив асист.
Зіркова кар'єра Мюллера у збірній
- Томас Мюллер дебютував за Бундестім 3 березня 2010 року у товариському матчі проти Аргентини.
- З того часу форвард зіграв 131 матч та забив 45 голів.
- У складі збірної Німеччини Мюллер виграв чемпіонат світу-2014. На Мундіалі-2010 форвард став володарем "Золотої бутси" (5 голів та 3 асисти).
- Мюллер двічі здобував "бронзу" на чемпіонатах Європи (2012, 2016) та одного разу був третім призером чемпіонату світу (2010).
- Протягом усієї ігрової кар'єри Мюллер захищає кольори рідної Баварії. Він є найтитулованішим німецьким футболістом в історії.