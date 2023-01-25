Жертовне рішення: Мюллер попросив не викликати його у збірну Німеччини на найближчі матчі

Томас Мюллер домовився з головним тренером збірної Німеччини Хансі Фліком про свій невиклик у команду. Все через ситуацію у клубі нападника.

Томас Мюллер не братиме участь у березневих матчах Бундестім, оскільки хоче отримати відпочинок. Все для того, аби підійти у найкращих кондиціях до виступів за Мюнхенську Баварію.

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Збірна Німеччини – країна-господар Євро-2024. Тому Бундестім не братиме участь у кваліфікаційному етапі до європейського турніру, оскільки команда вже учасник майбутнього Євро. На збірну Німеччини чекатимуть тільки товариські матчі.

За такого перебігу подій Хансі Флік і пішов на поступки 33-річнному Томасу Мюллеру, який горить бажанням допомогти досягати висот мюнхенській Баварії, можливо, не маючи при цьому достатньо сил через свій вік.

Раніше Томас Мюллер заявляв про завершення виступів за збірну Німеччини та згодом спростував це рішення, зіпхавши все на зайві емоції.

Досягнення Мюллера у футболці збірної Німеччини