Томас Мюллер не будет участвовать в мартовских матчах Бундестим, поскольку хочет получить отдых. Все для того, чтобы подойти в лучших кондициях к выступлениям за Мюнхенскую Баварию.
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Сборная Германии – страна-хозяин Евро-2024. Поэтому Бундестим не будет участвовать в квалификационном этапе европейского турнира, поскольку команда уже участник будущего Евро. Сборную Германии будут ждать только товарищеские матчи.
При таком ходе событий Ханси Флик и пошел на уступки 33-летнему Томасу Мюллеру, горящему желанием помочь достигать высот мюнхенской Баварии, возможно, не имея при этом достаточно сил из-за своего возраста.
Раньше Томас Мюллер заявлял о завершении выступлений за сборную Германии и впоследствии опроверг это решение, столкнув все на лишние эмоции.
Достижения Мюллера в футболке сборной Германии
- К этому времени Мюллер провел за национальную команду 121 матч и отличился 44 голами.
- Мюллер становился с Германией чемпионом мира в 2014 году. Также становился бронзовым призером ЧМ-2010 и Евро-2012 и Евро-2016.
- Из личных наград в состоянии сборной Германии у игрока: золотая бутса ЧМ-14, символическая сборная ЧМ-2014, лучший молодой игрок ЧМ-2010.