Після вильоту збірної Німеччини з ЧС-2022 Томас Мюллер погарячкував та натякнув на завершення кар'єри за національну команду своєї країни. Зараз нападник Баварії свою думку змінив.

Варте уваги Невдаха ЧС-2022 очолив збірну Португалії: перед ним амбітні завдання, пов'язані з Україною

Томас Мюллер розповів, що після того, як він вгамував свої емоції, до нього повернулось бажання знову виступати у футболці збірної Німеччини.

Я був роздратований після матчу з Коста-Рікою. Це був сумний момент. Зараз я обдумав це і обмінявся думками з Хансі Фліком. Поки я продовжу виступати на професіональному рівні, завжди залишатимуся доступним для збірної,

– розповів Мюллер.

Також гравець натякнув, що розуміє, що він уже гравець "віковий", але в будь-який момент піде на зустріч Німеччині.

Тренер повинен вирішити, коли і як використати мене, якщо захоче. Мета полягає в тому, щоб знову досягти успіху. У Хансі багато варіантів в атаці. Я не хвилююся, але обов'язково буду поруч, коли знадоблюсь тренеру,

– зазначив Мюллер.

Виступи Мюллера за Німеччину