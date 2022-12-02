На чемпіонаті світу-2022 у Катарі підопічні Ганс-Дітера Фліка здобули максимально усі результати – поразка від Японії (1:2), нічия з Іспанією (1:1) та перемога над Коста-Риком (2:4). "Бундестім" із 4 очками та на третьому місці у групі "Е" прощається з Мундіалем-2022.

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Мюллер: Не знаю, що буде далі

Після поєдинку нападник Томас Мюллер заговорив про можливе закінчення кар'єри у збірній Німеччини. Футболісту складно гадати, що буде у майбутньому.

Гравець Баварії засмучений невиходом у плей-офф ЧС-2022.

Це катастрофа для нас. Не знаю, що буде далі, але якщо це мій останній матч за збірну Німеччини, то я хочу сказати, що був неймовірно щасливий грати за національну команду. У нас були чудові моменти. Дуже прикро, що все так вийшло, а наша перемога ніяк не вплинула на вихід із групи,

– сказав футболіст.

Кар'єра Мюллера у збірній Німеччини