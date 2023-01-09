Хто спішить, той людей смішить: Томас Мюллер передумав покидати збірну Німеччини
Джерело:Твітер Баварії
Нападний збірної Німеччини Томас Мюллер висловив бажання продовжити виступи за "Бундестім". Гравець скинув провину за свої поспішні висновки на емоції.
Після вильоту збірної Німеччини з ЧС-2022 Томас Мюллер погарячкував та натякнув на завершення кар'єри за національну команду своєї країни. Зараз нападник Баварії свою думку змінив.
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Томас Мюллер розповів, що після того, як він вгамував свої емоції, до нього повернулось бажання знову виступати у футболці збірної Німеччини.
Я був роздратований після матчу з Коста-Рікою. Це був сумний момент. Зараз я обдумав це і обмінявся думками з Хансі Фліком. Поки я продовжу виступати на професіональному рівні, завжди залишатимуся доступним для збірної,
– розповів Мюллер.
Також гравець натякнув, що розуміє, що він уже гравець "віковий", але в будь-який момент піде на зустріч Німеччині.
Тренер повинен вирішити, коли і як використати мене, якщо захоче. Мета полягає в тому, щоб знову досягти успіху. У Хансі багато варіантів в атаці. Я не хвилююся, але обов'язково буду поруч, коли знадоблюсь тренеру,
– зазначив Мюллер.
Виступи Мюллера за Німеччину
Томас дебютував за "Бундестім" у 2010 році, у матчі проти збірної Аргентини.
До цього часу Мюллер провів за національну команду 121 матч та відзначився 44 голами.
Мюллер ставав з Німеччиною чемпіоном світу в 2014. Також ставав бронзовим призером ЧС-2010 та Євро-2012 та Євро-2016.
З особистих нагород у стані збірної Німеччини у гравця: золота бутса ЧС-14, символічна збірна ЧС-2014, найкращий молодий гравець ЧС-2010.