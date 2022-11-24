Півзахисник "Севільї" та збірної Данії Томас Ділейні більше не зіграє на чемпіонаті світу-2022. Про це повідомляє прес-служба національної команди.

Читайте також Протест проти ФІФА: Данія хоче вийти з міжнародної футбольної федерації через скандал на ЧС-2022

Найближчим часом гравець залишить розташування збірної. Відновлення гравця триватиме близько 4 тижнів, відтак найімовірніше Ділейні більше не зіграє в Катарі.

Нагадаємо, наступний матч на ЧС-2022 збірна Данії зіграє 26 листопада проти Франції. Початок – о 18:00.

Чемпіонат світу-2022 багатий на "сюрпризи" та скандали

ФІФА висунуло ультиматум до національних команд. Капітани збірних могли вийти на футбольне поле з пов'язкою "OneLove", але у тому разі розпочали поєдинок вже із жовтою карткою. Також ФІФА заборонила збірній Бельгії виходити в ігровій формі кольорів веселки. Схожа ситуація була з Данією, які не дозволили зіграти у траурному чорному комплекті форми.