ФІФА висунула ультиматум бельгійській збірній напередодні першого матчу команди у Катарі. Бельгійці повинні змінити виїзний комплект ігрової форми, у якій команда планувала зіграти на чемпіонаті світу-2022.

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Ще одна заборона від ФІФА

А все через напис "Love" на внутрішній стороні футболки. ФІФА також має претензії до райдужних кольорів гостьового комплекту.

Нагадаємо, що ФІФА заборонила капітанам національних команд виходити на футбольне поле пов'язкою OneLove. Хоча багато футболістів хотіли підтримати таку акцію на Мундіалі.

Однак футбольні чиновники поставили капітанів перед фактом. Хто виводить свою команду на поле з такою пов'язкою, то автоматично дістає жовту картку ще до стартового свистка про початок зустрічі. Збірні не можуть йти на такі жертви.

Хоча без акції не обійшлось. Футболісти збірної Англії схилились на одне коліно перед грою проти Ірану, попри можливі санкції від ФІФА.

Тепер збірна Бельгії буде змушена, як мінімум, усі матчі групового раунду ЧС-2022 грати в одному червоному комплекті форми.

Цікаво, що напередодні бельгійці провели контрольну гру проти Єгипту, де зіграли у цій райдужній формі. Ніхто ні до, ні після матчу не робив зауважень щодо кольору форми Бельгії.

Зверніть увагу! 23 листопада збірна Бельгії зіграє проти Канади у стартовому для них матчі ЧС-2022. Початок зустрічі о 21:00. 27 листопада бельгійська команда проведе гру проти Марокко, а вже 1 грудня – проти Хорватії.