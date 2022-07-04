Томас Бах відвідав зруйнований російськими ракетами спорткомплекс "Авангард" у Києві
Джерело:фейсбук Вадима Гутцайта
Очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прибув до Києва. Він відвідав одну з тренувальних баз, де готуються спортсмени, а також частково зруйнований російськими ракетами спорткомплекс "Авангард".
Очільник МОК на власні очі побачив наслідки "русского міра"
Президент МОК Томас Бах вперше прибув до Києва залізницею. Він зустрівся з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом та очільником НОК Сергієм Бубкою.
До речі МОК виділить новий пакет підтримки для наших олімпійців: Зеленський зустрівся з Томасом Бахом
Бах відвідав одну з тренувальних баз українських спортсменів, зруйнований російськими ракетами спорткомплекс "Авангард" та отримав у подарунок шалики від юних вихованців "Локомотива".
Бах прибув до Києва / Фото "Укрзалізниця"
Дякую президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху за візит – це важливий сигнал для всього спортивного руху. Ми дуже цінуємо допомогу МОК нашому спорту, а також підтримку українського народу у нашій боротьбі за перемогу,
– написав Вадим Гутцайт у фейсбуці.
Окупанти зруйнували спорткомплекс "Авангард" у Києві / Фото з фейсбуку Гутцайта
Гутцайт та Бубка зустрілися з очільником МОК / Фото з фейсбуку Гутцайта
Візит Баха до Києва: що відомо
- Томас бах зустрівся з Володимиром Зеленським, щоб обговорити шляхи підтримки українських спортсменів.
- Крім того, очільник нашої держави звернув увагу на ініціативу провести спеціальну донорську конференцію під егідою Міжнародного олімпійського комітету з метою відновлення спортивної інфраструктури в Україні.
- До слова, вже традиційно, після зустрічі Володимир Зеленський дав пресконференцію спільно з гостем, очільником МОК Томасом Бахом.
- Очільник МОК запевнив, що санкції щодо росіян та білорусів не збираються пом'якшувати.