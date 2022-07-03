Річ у тім, що широкомасштабна війна Росії проти нашої держави стала справді величезним ударом для українського спорту. Міжнародний олімпійський комітет (МОК), зокрема, прийняв рішення виділити новий пакет підтримки для українських олімпійців.

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Зустріч Володимира Зеленського з Томасом Бахом

Президент України наголосив, що понад 100 тисяч українських спортсменів унаслідок бойових дій нині не мають жодної змоги тренуватися. Російські окупанти знищили сотні спортивних об'єктів на території нашої держави.

Тому Володимир Зеленський подякував президенту МОК Томасу Баху за рішення виділити новий пакет допомоги, спрямований на підтримку українських олімпійських спортсменів.

Хто такий Томас Бах Німецький фехтувальник, олімпійський чемпіон, чемпіон світу, президент Міжнародного олімпійського комітету. Олімпійську золоту медаль з фехтування здобув на літніх іграх 1976 року у Монреалі. Був обраний на посаду очільника МОК на 125-й сесії комітету, що відбулася 8 серпня 2013 року.



Джерело: Німецький фехтувальник, олімпійський чемпіон, чемпіон світу, президент Міжнародного олімпійського комітету. Олімпійську золоту медаль з фехтування здобув на літніх іграх 1976 року у Монреалі. Був обраний на посаду очільника МОК на 125-й сесії комітету, що відбулася 8 серпня 2013 року.Джерело: Wikipedia

Крім того, очільник нашої держави звернув увагу на ініціативу провести спеціальну донорську конференцію під егідою Міжнародного олімпійського комітету з метою відновлення спортивної інфраструктури в Україні.

До слова, вже традиційно, після зустрічі Володимир Зеленський дав пресконференцію спільно з гостем, очільником МОК Томасом Бахом.

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