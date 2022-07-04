Очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах здійснив візит до України. Він пообіцяв підтримку для наших спортсменів та долучення до збору коштів на відновлення спортивної інфраструктури України.

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Ізоляція російських спортсменів триватиме

За словами Баха, позиція МОК від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів залишилася твердою та незмінною. Росіяни мають нести відповідальність за свої злочини, тому на жодне представлення Росії на міжнародній спортивній арені не може бути й мови.

Усі федерації отримали рекомендації не запрошувати російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Ця позиція – незмінна,

– сказав Бах.

Також він додав, що глибоко співчуває українцям та бажає Україні перемоги, а МОК робитиме все для того, щоб підтримувати українських спортсменів, заходи стримання росіян та планувати допомогу українському спорту, яку той потребуватиме після війни.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що війна Росії проти України забрала життя 89 спортсменів та тренерів, ще 13 перебувають у російському полоні та чекають на звільнення.

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