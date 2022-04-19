Вербич: Дуже сумую за Києвом
Дівчина словенського футболіста з України. Син Вербича теж народився у цій синьо-жовтій країні. Тому Беньямін пов'язує своє майбутнє з Києвом, де він провів чудові чотири роки у складі Динамо.
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На час війни словенець на правах оренди виступає за польську Легію. Після чого повернеться у Динамо. З перших днів війни Вербич запам'ятався своїм великий та добрим серцем. Футболіст займався закупівлею військового обладнання для української армії.
"У мене дівчина – українка, син – наполовину українець. Я чотири дуже гарні роки прожив у Києві, дуже сумую за цим містом і сподіваюся, що колись можна буде повернутися. Я бажаю, щоб це все швидко закінчилося, тому що новини про те, що відбувається, це просто жах. І якщо хтось ще не розуміє, що там трапляється, то я не знаю. Якщо хтось думає, що це просто там війна, як війна, спецоперація... Я думаю, вони вже точно розуміють, що це не спецоперація. Буча, Ірпінь, Маріуполь – це дуже сумно виглядає", – сказав легіонер київського клубу.
"Україна дала мені багато"
Вербич зізнався, що хоче повернутись у Київ, назвавши Динамо другим рідним для нього клубом. Беньямін заявив, що Україна багато чого дала у його житті. Футболіст запевнив, що далі буде продовжувати допомагати країні під час війни.
Звичайно, хочу повернутись, у мене ж дівчина з України. Ми точно повернемось. Не знаю, чи гратимемо там у футбол, бо люди не знають, чи буде там футбол. Мені потрібно продовжувати кар'єру, але все одно я повернуся до Києва, це точно. Динамо – мій другий рідний клуб. Звичайно, я – словенець, пишаюся цим, моя країна – Словенія, але Україна дала мені багато, Динамо дало. Дуже добрі, гарні чотири роки, син народився в Україні, цього ніколи не забуду. Допомагаю і далі допомагатиму Україні, як і вона мені,
– розповів Вербич.
"Любіть свою країну"
Динамівець закликав український народ не опускати руки та йти до перемоги. Один із лідерів Динамо зізнався, що Україна сильно змінилась у кращу сторону за останні роки.
"Українці дуже єдиний народ, це зараз ще раз показали. Дуже пишайтеся, що ви з України, мені це дуже подобається. Любіть свою країну, любіть Київ. Мені це дуже сподобалося, що з моменту, коли я приїхав, багато в Україні змінилося на краще. І мене бісить, що через війну все зупинилося", – додав словенець.
Кар'єра Вербича в Україні
- Взимку 2018 року словенець перейшов у Динамо та став одним із лідерів столичної команди.
- У сезоні-2021/2022 провів 13 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 асисти.
- Контракт Вербича з київським клубом розрахований до кінця грудня 2022-го.