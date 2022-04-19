Вербич: Дуже сумую за Києвом

Дівчина словенського футболіста з України. Син Вербича теж народився у цій синьо-жовтій країні. Тому Беньямін пов'язує своє майбутнє з Києвом, де він провів чудові чотири роки у складі Динамо.

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На час війни словенець на правах оренди виступає за польську Легію. Після чого повернеться у Динамо. З перших днів війни Вербич запам'ятався своїм великий та добрим серцем. Футболіст займався закупівлею військового обладнання для української армії.

"У мене дівчина – українка, син – наполовину українець. Я чотири дуже гарні роки прожив у Києві, дуже сумую за цим містом і сподіваюся, що колись можна буде повернутися. Я бажаю, щоб це все швидко закінчилося, тому що новини про те, що відбувається, це просто жах. І якщо хтось ще не розуміє, що там трапляється, то я не знаю. Якщо хтось думає, що це просто там війна, як війна, спецоперація... Я думаю, вони вже точно розуміють, що це не спецоперація. Буча, Ірпінь, Маріуполь – це дуже сумно виглядає", – сказав легіонер київського клубу.

"Україна дала мені багато"

Вербич зізнався, що хоче повернутись у Київ, назвавши Динамо другим рідним для нього клубом. Беньямін заявив, що Україна багато чого дала у його житті. Футболіст запевнив, що далі буде продовжувати допомагати країні під час війни.

Звичайно, хочу повернутись, у мене ж дівчина з України. Ми точно повернемось. Не знаю, чи гратимемо там у футбол, бо люди не знають, чи буде там футбол. Мені потрібно продовжувати кар'єру, але все одно я повернуся до Києва, це точно. Динамо – мій другий рідний клуб. Звичайно, я – словенець, пишаюся цим, моя країна – Словенія, але Україна дала мені багато, Динамо дало. Дуже добрі, гарні чотири роки, син народився в Україні, цього ніколи не забуду. Допомагаю і далі допомагатиму Україні, як і вона мені,

– розповів Вербич.

Деталі. 15 серпня 2021 року Беньямін Вербич став батьком.

"Любіть свою країну"

Динамівець закликав український народ не опускати руки та йти до перемоги. Один із лідерів Динамо зізнався, що Україна сильно змінилась у кращу сторону за останні роки.

"Українці дуже єдиний народ, це зараз ще раз показали. Дуже пишайтеся, що ви з України, мені це дуже подобається. Любіть свою країну, любіть Київ. Мені це дуже сподобалося, що з моменту, коли я приїхав, багато в Україні змінилося на краще. І мене бісить, що через війну все зупинилося", – додав словенець.

Кар'єра Вербича в Україні