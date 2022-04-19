Вербич: Очень скучаю по Киеву

Девушка словенского футболиста из Украины. Сын Вербича тоже родился в этой сине-желтой стране. Поэтому Беньямин связывает свое будущее с Киевом, где он провел замечательные четыре года в составе Динамо.

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Во время войны словенец на правах аренды выступает за польскую Легию. После чего вернется в Динамо. С первых дней войны Вербич запомнился своим большим и добрым сердцем. Футболист занимался закупкой военного оборудования для украинской армии.

"У меня девушка – украинка, сын – наполовину украинец. Я четыре очень хороших года прожил в Киеве, очень скучаю по этому городу и надеюсь, что когда-нибудь можно будет вернуться. Я желаю, чтобы это все быстро закончилось, потому что новости о том, что происходит, это просто ужас… И если кто-то еще не понимает, что там случается, то я не знаю… Если кто-то думает, что это просто там война, как война, спецоперация… Я думаю, они уже точно понимают, что это не спецоперация. Буча, Ирпень, Мариуполь – это очень грустно выглядит", – сказал легионер киевского клуба.

"Украина дала мне многое"

Вербич признался, что хочет вернуться в Киев, назвав Динамо вторым его родным клубом. Беньямин заявил, что Украина многое дала в его жизни. Футболист заверил, что будет продолжать помогать стране во время войны.

Конечно, хочу вернуться, у меня девушка из Украины. Мы вернемся. Не знаю, будем играть там в футбол, потому что люди не знают, будет ли там футбол. Мне нужно продолжать карьеру, но все равно я вернусь в Киев, это точно. Динамо – мой второй родной клуб. Конечно, я – словенец, горжусь этим, моя страна – Словения, но Украина дала мне многое, Динамо дало. Очень хорошие, хорошие четыре года, сын родился в Украине, этого никогда не забуду. Помогаю и дальше помогать Украине, как и она мне,

– рассказал Вербич.

Подробности. 15 августа 2021 года Беньямин Вербич стал отцом.

"Любите свою страну"

Динамовец призвал украинский народ не опускать руки и идти к победе. Один из лидеров Динамо признался, что Украина сильно изменилась в лучшую сторону за последние годы.

"Украинцы очень единственный народ, это сейчас еще раз показали. Очень гордитесь, что вы из Украины, мне это очень нравится. Любите свою страну, любите Киев. Мне это очень понравилось, что с момента, когда я приехал, многое в Украине изменилось на лучше. И меня бесит, что из-за войны все остановилось", – добавил словенец.

Карьера Вербича в Украине