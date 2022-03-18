Титулований дзюдоїст Хаммо вдруге зустрівся в лоб з війною в Україні

Титулований дзюдоїст Яків Хаммо висловив свою думку щодо війни в Україні. Спортсмен стурбований долею нашої країни у майбутньому.

Хаммо: Війна це дуже страшно

Для 27-річного українського дзюдоїста ця війни 2022 року стала вже другою у житті. Яків Хаммо вже переживав ці емоції у 2014-му, коли російські війська напали на Донбас.

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Відзначимо, що Яків Хаммо – уродженець Донецької області.

У 2014 році спортсмену довелось виїхати із зони бойових дій. Хаммо складно описати словами свої емоції, які він переживає від чергового нападу Росії на Україну.

Війна це дуже страшно... я кожен день молю Бога, щоб якомога більше людей залишилося в цілості й схоронності. Чесно, я дуже переживаю через війну і не знаю, що буде далі. Страшно за наше майбутнє, але хочеться вірити, що ми зможемо зупинити ворога і виграємо війну,

– сказав Хаммо.

Що відомо про Яківа Хаммо