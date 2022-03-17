Білодід: Мені щодня пишуть якусь гидоту

21-річна українська дзюдоїстка розповіла про недоброзичливі повідомлення в інтерв'ю для журналістки Дарії Савіної, дружині захисника Шахтаря Валерія Бондаря. Дарія Білодід розповіла, що росіяни щодня пишуть гидоту у її соцмережах.

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Серед цього списку також є російські спортсмени та навіть діти. Дзюдоїстка назвала російський народ зомбованим.

Мені щодня пишуть якусь гидоту. Що я тварюка, що я кінчена. Дуже багато гидоти мені пишуть. Причому й російські спортсмени, навіть російські діти. Це має смішний вигляд, що вони дозволяють собі таке писати, так ображати, так висловлюватися. Це просто зомбовані люди, які вірять у те, що їм вливають у вуха, і так виливають увесь цей бруд. Краще вже мовчати, ніж так нахабно і нелюдяно виливати цей бруд на людей, які борються і хочуть, щоб у їхній країні все було добре,

– сказала Білодід.

Дарія розповіла, що інколи відповідала на такий бруд у свою сторону, але робила це культурно, без образливих слів.

Білодід зізналась, що коли їй пишуть нісенітниці та брехню, хочеться довести протилежне, правдиву інформацію.

"Хочеться відкрити людям очі"

Олімпійська призерка-2020 щодня поширює багато світлин та фото з України, яка потерпає від нападу рашистів. Російській війська вбивають мирне населення, руйнують міста та знищують майбутнє української держави. Білодід не розуміє, як ще можна втолкувати у голову росіян те, що війська їх країни не проводять жодної "мирної спецоперації".

"Деяким я відповідала, без образливих слів. Коли тобі пишуть брехню, тобі хочеться довести, що це не так, що це їхня країна вдерлась в Україну. Хочеться відкрити людям очі, адже вони просто не вірять. Не розумію, як ця система у них працює, що люди роками зомбовані. Хочеться цими постами, відповідями та сторіс показати, як тут насправді, як у нас помирають люди, як гинуть діти, як руйнуються будинки та міста", – розповіла дзюдоїстка.

"Вони мають свою якусь незрозумілу думку"

Дарія додала, що вже втомилась писати росіянам одне і те саме. Тому почала ігнорувати таку дурість російського народу.

Але це все марно, вони мають свою якусь незрозумілу думку, яка дуже відрізняється від думки всього світу і нас. Тож я перестала відповідати. Це їхня справа. Зараз вони сидітимуть без інстаграма, дивитимуться своє телебачення і віритимуть в усю цю нісенітницю,

– підсумувала Білодід.