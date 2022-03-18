Хаммо: Війна це дуже страшно
Для 27-річного українського дзюдоїста ця війни 2022 року стала вже другою у житті. Яків Хаммо вже переживав ці емоції у 2014-му, коли російські війська напали на Донбас.
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Відзначимо, що Яків Хаммо – уродженець Донецької області.
У 2014 році спортсмену довелось виїхати із зони бойових дій. Хаммо складно описати словами свої емоції, які він переживає від чергового нападу Росії на Україну.
Війна це дуже страшно... я кожен день молю Бога, щоб якомога більше людей залишилося в цілості й схоронності. Чесно, я дуже переживаю через війну і не знаю, що буде далі. Страшно за наше майбутнє, але хочеться вірити, що ми зможемо зупинити ворога і виграємо війну,
– сказав Хаммо.
Що відомо про Яківа Хаммо
- Яків Хаммо – чемпіон Європи серед юніорів, бронзовий призер юніорського чемпіонату світу.
- У 2015 році став третім у ваговій категорії понад 100 кілограмів на Перших Європейських іграх.
- У 2016-му привіз золоту нагороду з турніру Grand-Slam з дзюдо у Баку. У цьому ж році став переможцем чемпіонату Європи до 23-х років.
- У Будапешті в 2021-му здобув "бронзу".