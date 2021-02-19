Титулована легкоатлетка Бланка Влашич завершила кар'єру

Титулована хорватська стрибунка у висоту Бланка Влашич завершила спортивну кар'єру. Відома легкоатлетка вирішила завершити кар'єру через травми.

Настав час зупинитися

37-річна спортсменка зізналася, що мала проблеми зі здоров'ям ще до Олімпійських ігор-2016. Однак Влашич вирішили виступити в Ріо.

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"Після Олімпійських ігор в Ріо я намагалася залікувати свої травми, мріяла повернутися до великих змагань. Мені ще до Ріо говорили зупинитися, але я б тоді не зуміла виграти медаль. Я зробила це буквально на одній нозі, і з того часу намагалася відновитися", – розповіла стрибунка у висоту.

За словами спортсменки, прийшов час зупинитися.

Тепер я зрозуміла, що настав час зупинитися,

– резюмувала Влашич.

Основні досягнення Влашич