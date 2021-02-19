Титулованная хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич завершила спортивную карьеру. Известная легкоатлетка решила завершить карьеру из-за травм.

Пришло время остановиться

37-летняя спортсменка призналась, что имела проблемы со здоровьем еще до Олимпийских игр-2016. Однако Влашич решила выступить в Рио.

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"После Олимпийских игр в Рио я пыталась залечить свои травмы, мечтала вернуться к большим соревнованиям. Мне еще до Рио говорили остановиться, но я бы тогда не сумела выиграть медаль. Я сделала это буквально на одной ноге, и с тех пор пыталась восстановиться", – рассказала прыгунья в высоту.

По словам спортсменки, пришло время остановиться.

Теперь я поняла, что пришло время остановиться,

– резюмировала Влашич.

Основные достижения Влашич