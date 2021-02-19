Титулованная легкоатлетка Бланка Влашич завершила карьеру
Титулованная хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич завершила спортивную карьеру. Известная легкоатлетка решила завершить карьеру из-за травм.
Источник:Sportske novosti
Пришло время остановиться
37-летняя спортсменка призналась, что имела проблемы со здоровьем еще до Олимпийских игр-2016. Однако Влашич решила выступить в Рио.
Это интересно Магучих – самый большой талант прыжков в высоту за всю историю, – рекордсменка Бергквист
"После Олимпийских игр в Рио я пыталась залечить свои травмы, мечтала вернуться к большим соревнованиям. Мне еще до Рио говорили остановиться, но я бы тогда не сумела выиграть медаль. Я сделала это буквально на одной ноге, и с тех пор пыталась восстановиться", – рассказала прыгунья в высоту.
По словам спортсменки, пришло время остановиться.
Теперь я поняла, что пришло время остановиться,
– резюмировала Влашич.
Основные достижения Влашич
- Личный рекорд одной из самых титулованных спортсменок Хорватии – 2.08 м. Это второй результат в истории женских прыжков в высоту на открытом воздухе.
- Лучший результат в помещении – 2.06 м.
- Бланка – 4-кратная чемпионка мира и чемпионка Европы. На Олимпиаде-2008 завоевала серебряную медаль. На Играх в Рио-16 выиграла бронзовую награду.
- Влашич – обладательница 11 золотых медалей на этапах Бриллиантовой лиги и 17 – Золотой лиги.
Поделиться новостью