Титулована легкоатлетка Бланка Влашич завершила кар'єру
Титулована хорватська стрибунка у висоту Бланка Влашич завершила спортивну кар'єру. Відома легкоатлетка вирішила завершити кар'єру через травми.
Джерело:Sportske novosti
Настав час зупинитися
37-річна спортсменка зізналася, що мала проблеми зі здоров'ям ще до Олімпійських ігор-2016. Однак Влашич вирішили виступити в Ріо.
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"Після Олімпійських ігор в Ріо я намагалася залікувати свої травми, мріяла повернутися до великих змагань. Мені ще до Ріо говорили зупинитися, але я б тоді не зуміла виграти медаль. Я зробила це буквально на одній нозі, і з того часу намагалася відновитися", – розповіла стрибунка у висоту.
За словами спортсменки, прийшов час зупинитися.
Тепер я зрозуміла, що настав час зупинитися,
– резюмувала Влашич.
Основні досягнення Влашич
- Особистий рекорд однієї з найтитулованіших спортсменок Хорватії – 2.08 м. Це другий результат в історії жіночих стрибків у висоту на відкритому повітрі.
- Найкращий результат у приміщенні – 2.06 м.
- Бланка – 4-разова чемпіонка світу і чемпіонка Європи. На Олімпіаді-2008 здобула срібну медаль. На Іграх у Ріо-16 виграла бронзову нагороду.
- Влашич – володарка 11 золотих медалей на етапах Діамантової ліги та 17 – Золотої ліги.
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