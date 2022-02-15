Титул вже близько: непереможний Берінчик наблизився до Ломаченка у рейтингу WBO
Джерело:WBO
Досі непереможний український боксер Денис Берінчик став ще на крок ближчим до бою за звання чемпіона світу. Володар титулу WBO International підійнявся на другу сходинку в рейтингу WBO.
Українці найкращі в рейтингу WBO
Наприкінці 2021-го року Берінчик вже вшосте провів захист поясу WBO International. Денис здолав Ісу Чанієва, що дозволило йому вийти на друге місце у рейтингу WBO.
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Донедавна 33-річний українець посідав другу сходинку в рейтингу WBO. Очолює ж рейтинг ще один українець – ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.До уваги. Чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі є австралійський боксер Джордж Камбосос.
Рейтинг WBO у легкій вазі
1. Василь Ломаченко (Україна)
2. Денис Берінчик (Україна)
3. Анхель Фієрро (Мексика)
4. Ісаак Крус (Мекксика)
5. Шуїчиро Йошино (Японія)
6. Вільям Сепеда (Мексика)
7. Франческо Патера (Бельгія)
8. Гері Каллі (Ірландія)
9. Густаво Лемос (Аргентина)
10. Мічел Рівера (Домініканська Республіка)