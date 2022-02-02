Лемос – основний варіант для Берінчика
Промоутер заявив, що Берінчик проведе захист титулу WBO International. Непереможний українець вже шість разів захистив своє звання.
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Красюк зазначив, що хоче організувати для Берінчика бій проти боксера з високим рейтингом. За його словами, Денис може зустрітися з аргентинцем Густаво Лемосом.
Красюк розповів, що поки не отримував остаточної відповіді від команди Лемоса щодо зустрічі з Берінчиком.
Це може бути Густаво Лемос. Так, минулого разу цей поєдинок не склався, тому зараз ми пробуємо, знову ж таки, докласти зусиль, щоб мотивувати Лемоса приїхати в Україну. Насправді поки ми не отримали від нього остаточної відповіді, ми розглядаємо його як основний варіант,
– заявив Красюк.
У Лемоса є інший суперник
- Непереможний Лемос може зустрітися з британським боксером Лі Селбі. Бійці мають визначити претендента на титул IBF, яким володіє Джордж Камбосос.
- Як повідомляло видання vRINGe, промоутер Лемоса Освальдо Рівера переміг на аукціоні Едді Хірна – промоутера Селбі з Matchroom Boxing.
- Промоутерська компанія OR Promotions має час до 9 лютого, щоб надати IBF підписаний контракт на бій і заброньовану арену.