Помста за провал на ЧС-2022: екстренера збірної Бразилії пограбували на вулиці Ріо-де-Жанейро

Тіте став жертвою нападу під час прогулянки бразильським містом. Окрім втраченої прикраси, коуч вислухав дорікання на невдачу на Мундіалі в Катарі.

У неділю, 18 грудня, завершився черговий чемпіонат світу з футболу. Переможцем турніру стала збірна Аргентини, яка у божевільному фіналі здолала французів в серії пенальті.

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Головним фаворитом Мундіалю вважалась збірна Бразилії. Втім підопічні Тіте вилетіли у чвертьфіналі від хорватів, які переграли "селесао" у серії пенальті.

Після цього тренер подав у відставку. На днях із Тіте трапилась неприємна ситуація. Під час ранкової прогулки по Ріо-де-Жанейро на спеціаліста був скоєний напад.

Злочинець зірвав з шиї 61-річного тренера намисто, після чого дорікнув тому за провал Бразилії на ЧС-2022 та втік у невідомому напрямку. Поки поліція не знайшла крадія.

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Нагадаємо, що Тіте очолював "селесао" шість років. За цей час він брав з командою золото та срібло Копа Америка, а також двічі вилітав у чвертьфіналах чемпіонатів світу. Всього на рахунку тренера 81 матч біля керма збірної Бразилії – 61 перемога, 13 нічиїх та 7 поразок.