Бразилія, яка була однією з головних фавориток на перемогу на ЧС-2022, вилетіла вже на стадії чвертьфіналу. Хорватія була точнішою у серію післяматчевих пенальті 4:2.

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Без роботи не залишиться

Хоча бразильці впевнено пройшли груповий раунд, вигравши свою групу "G", здобувши дві перемоги та одного разу зазнавши поразки. В 1/8 фіналу "селесао" розгромили Південну Корею 4:1, але їх переможний шлях у Катарі зупинили хорвати.

Після чого Тіте покинув тренерське крісло бразильської збірної. Це далеко не той результат, який хотіли б бачити від своєї збірної бразильські фанати. Після ЧС-2022 61-річний наставник вирішив дати собі відпочинок та зробив перерву на декілька місяців у своїй тренерській діяльності.

Але без роботи Тіте точно не залишиться. Поки наставник насолоджується відпочинком, претенденти на нього вже роблять перші кроки для подальшої співпраці.

61-річний спеціаліст отримав вже п'ять пропозицій – три від національних команд та дві від клубів, що представляють Європу.

Що відомо про тренерську кар'єру Тіте