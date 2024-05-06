Український легіонер відзначився голом у ворота Вулверхемптона: яскраве відео

В понеділок, 6 травня, в межах 1/8 фіналу АПЛ (U-21) зустрілись Сандерленд і Вулверхемптон. Господарі розгромно перемогли гостей (4:1).

Український легіонер Тимур Тутєров відзначився голом за Сандерленд. Гол українця допоміг команді здобути впевнену перемогу над суперником, пише 24 канал.

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Гол Тимура Тутєрова

В кінці другого тайму українець зумів поставити крапку в матчі. На 90-й хвилині Тутєров вдало відіграв у штрафному майданчику Вулверхемптона і забив гол.

Забитий м'яч Тимура Тутєрова: дивіться відео

У сезоні-2023/2024 Тимур Тутєров зіграв 10 матчів, у яких забив два голи та відзначився однією гольовою передачею.

Зазначимо, що Тутєров є вихованцем юнацької команди Колоса і перейшов у Сандерленд у 2023 році.