Украинский легионер Тимур Тутеров отметился голом за Сандерленд. Гол украинца помог команде одержать уверенную победу над соперником, пишет 24 канал.
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Гол Тимура Тутерова
В конце второго тайма украинец сумел поставить точку в матче. На 90-й минуте Тутеров удачно отыграл в штрафной площадке Вулверхэмптона и забил гол.
Забитый мяч Тимура Тутерова: смотрите видео
Отметим, что Тутеров является воспитанником юношеской команды Колоса и перешел в Сандерленд в 2023 году.