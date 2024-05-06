Український легіонер Тимур Тутєров відзначився голом за Сандерленд. Гол українця допоміг команді здобути впевнену перемогу над суперником, пише 24 канал.
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Гол Тимура Тутєрова
В кінці другого тайму українець зумів поставити крапку в матчі. На 90-й хвилині Тутєров вдало відіграв у штрафному майданчику Вулверхемптона і забив гол.
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Зазначимо, що Тутєров є вихованцем юнацької команди Колоса і перейшов у Сандерленд у 2023 році.