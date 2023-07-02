Україна здобула срібло з кікбоксингу на Європейських іграх, але випала з топ-3 медального заліку

Тимур Бриков вийшов до фіналу турніру у ваговій категорії 75 кілограмів. Втім у вирішальному поєдинку спортсмен не зміг впоратись із представником Грузії.

У Кракові завершуються треті в історії Європейські ігри. Україна відправила на змагання більше двохсот спортсменів і здобула чимало нагород.

До теми Україна здобула "бронзу" та гарантувала ще одну медаль у кікбоксингу на Європейських іграх-2023

В останні ігрові дні нашій команді підкорились дві медалі у кікбоксингу. В суботу бронзу здобув Артем Мельник у фул-контакт змаганнях до 86 кілограмів.

А у неділю це досягнення перевершив Тимур Бриков. Він брав участь у фул-контакт турнірі, але вагової категорії 75 кілограм. Українець у півфіналі пройшов серба Александара Коновалова.

Вихід у фінал гарантував Брикову як мінімум срібло. На жаль, замахнутись на золоту нагороду Тимур не зміг. Кікбоксер поступився грузину Луці Шонії з рахунком 0:3.

Читайте також Вже 11-та для країни: українець завоював олімпійську ліцензію у сучасному п'ятиборстві

Для України це 40-ва медаль на Європейських іграх-2023. Наша команда випала з топ-трійки, пропустивши туди німців, які мають більше срібних нагород.