У змаганнях з кікбоксингу Україну представляли чотири спортсмени: Марія Бєлкіна (фул-контакт, 52 кг), Тимур Бриков (фул-контакт, 75 кг), Павло Замятін (лайт-контакт, 79 кг) та Артем Мельник (фул-контакт, 86 кг). Бєлкіна та Замятін припинили боротьбу на стадії чвертьфіналів, а от Бриков і Мельник пробилися до півфіналів, пише 24 Канал.

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Історична медаль Мельника

Артем Мельник у півфіналі зустрівся з іспанським кікбоксером Хамді Мохаммедом. У очному протистоянні сильнішим виявився представник Іспанії, який здобув перемогу з рахунком 2:1.

Таким чином, Артем Мельник став бронзовим призером Європейських ігор та приніс першу медаль для України з кікбоксингу. Ця нагорода стала 37-ю для України на турнірі.

Ще одну медаль у кікбоксингу гарантував Тимур Бриков. Українець виграв свій півфінал у сербського спортсмена Александара Коновалова. У вирішальному поєдинку Тимур зустрінеться із грузином Лукою Шонією. Поєдинок відбудеться у неділю, 2 липня.

Україна на Європейських іграх. На рахунку українських спортсменів вже 37 нагород: "золото" – 19, "срібло" – 10, "бронза" – 8. У медальному заліку наша збірна займає третю сходинку. Попереду України Італія та Іспанія.