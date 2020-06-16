Непереможний український боксер Олександр Усик постав у новому образі. 33-річний боксер постригся та зголив бороду.

У своєму інстаграмі Олександр Усик опублікував дві світлини – до і після зміни іміджу.

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Боксер помітно посвіжішав на обличчі.



Олександр Усик / Фото instagram.com/usykaa

Зміну іміджу підтримали і підписники Олександра в інстаграмі.

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Коли Усик повернеться у ринг

Попередній бій боксер провів у жовтні 2019 року, коли у США переміг Чазза Візерспуна. Це був дебют для українця у суперважкій вазі.

Наступний бій офіційний претендент на титул WBO повинен провести проти Дерека Чісори.

Зустріч мала пройти 23 травня у Лондоні, але перенесена на невизначений термін через карантин.

Бій все ще може відбутися у Британії за порожніх трибун, або ж буде перенесений у Саудівську Аравію.