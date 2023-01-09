Приємний подарунок: Трубін отримав привітання від топового голкіпера світу

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін обмінявся люб'язностями з одним з найкращих голкіперів сучасності. У привітанні згадали ще одного молодого українського воротаря.

Воротар Реал Мадриду Тібо Куртуа записав відеопривітання для Анатолія Трубіна. У своєму зверненні бельгієць не забув й про свого колегу Андрія Луніна.

Варте уваги "Я залишив вагон грошей в Україні": колишня зірка Шахтаря влаштував гучний скандал в Бразилії

Тібо Куртуа акцентував на майстерності Анатолія Трубіна та зазначив, що він знахідка для збірної України.

"Привіт, Анатолію! Це Тібо Куртуа. Хочу побажати тобі всього найкращого. Минулого року ми багато разів зіграли один проти одного. Ти на хорошому рівні виступаєш у Шахтарі та національній збірній України. Для України це дуже добре – мати таких воротарів, як ти та Андрій Лунін. Тому бажаю тобі всього найкращого, продовжуй старанно працювати і, сподіваюся, ти втілиш усі свої мрії", – сказав Куртуа.

Трубін також сказав декілька слів в сторону бельгійця. Анатолій висловив бажання ще неодноразово зустрітись на полі із зіркою Реала.

"Це дуже несподівано та приємно. Я також хочу передати повідомлення Тібо. Привіт, Тібо! Дуже дякую за твоє повідомлення. Я справді щасливий, бо це незвично для мене. Сподіваюся, у майбутньому ми матимемо ще більше цікавих ігор. Все буде добре", – відповів Трубін.

Кар'єра Анатолія Трубіна