Вратарь Реал Мадрида Тибо Куртуа записал видеопоздравления для Анатолия Трубина. В своем обращении бельгиец не забыл и о своем коллеге Андрее Лунине.
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Тибо Куртуа акцентировал на мастерстве Анатолия Трубина и отметил, что он находка для сборной Украины.
"Привет, Анатолий! Это Тибо Куртуа. Хочу пожелать тебе всего лучшего. В прошлом году мы много раз сыграли друг против друга. Ты на хорошем уровне выступаешь в Шахтере и национальной сборной Украины. Для Украины это очень хорошо – иметь таких вратарей, как ты и Андрей Лунин. Поэтому желаю тебе всего лучшего, продолжай усердно работать и, надеюсь, ты воплотишь все свои мечты", – сказал Куртуа.
Трубин также произнес несколько слов в сторону бельгийца. Анатолий выразил желание еще неоднократно встретиться на поле со звездой Реала.
"Это очень неожиданно и приятно. Я также хочу передать сообщение Тибо. Привет, Тибо! Большое спасибо за твое сообщение. Я действительно счастлив, потому что это необычно для меня. Надеюсь, в будущем у нас будет еще больше интересных игр. Все будет хорошо", – ответил Трубин.
Карьера Анатолия Трубина
- Вратарь дебютировал за Шахтер в 2019 году, в победном матче против Мариуполя (3:0).
- Украинский голкипер провел сенсационную Лигу Чемпионов сезона 2020/2021, после чего и закрепился в основе "горняков"
- В 2021 году дебютировал за главную команду сборной Украины в матче против сборной Казахстана.
- В нынешнем сезоне Трубин провел 18 матчей за Шахтер. 5 матчей голкипер отстоял "на сухо" и в других поединках пропустил 21 гол.
- У Анатолия есть все шансы поехать на молодежное Евро-2023 в качестве основного вратаря юниорской сборной Украины.