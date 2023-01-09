Вратарь Реал Мадрида Тибо Куртуа записал видеопоздравления для Анатолия Трубина. В своем обращении бельгиец не забыл и о своем коллеге Андрее Лунине.

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Тибо Куртуа акцентировал на мастерстве Анатолия Трубина и отметил, что он находка для сборной Украины.

"Привет, Анатолий! Это Тибо Куртуа. Хочу пожелать тебе всего лучшего. В прошлом году мы много раз сыграли друг против друга. Ты на хорошем уровне выступаешь в Шахтере и национальной сборной Украины. Для Украины это очень хорошо – иметь таких вратарей, как ты и Андрей Лунин. Поэтому желаю тебе всего лучшего, продолжай усердно работать и, надеюсь, ты воплотишь все свои мечты", – сказал Куртуа.

Трубин также произнес несколько слов в сторону бельгийца. Анатолий выразил желание еще неоднократно встретиться на поле со звездой Реала.

"Это очень неожиданно и приятно. Я также хочу передать сообщение Тибо. Привет, Тибо! Большое спасибо за твое сообщение. Я действительно счастлив, потому что это необычно для меня. Надеюсь, в будущем у нас будет еще больше интересных игр. Все будет хорошо", – ответил Трубин.

Карьера Анатолия Трубина