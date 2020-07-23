Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) пожартував над своїм земляком, чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченко (14-1, 10 КО). Він сказав, що після звернення від Лопеса українцю потрібно бігти якнайдалі.

Вчора, 22 липня, наступний суперник Ломаченко – чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес записав відео зі зверненням для Василя Ломаченка. Редкач відреагував на публікацію Теофімо та вирішив пожартувати над українцем у Instagram. До теми: Повертайся у боксерський зал та будь готовий: Ломаченко відповів на зухвалу заяву Лопеса Біжи, Вася, біжи,

– прокоментував відео Редкач. Додамо, що це не перше кепкування від Редкача у сторону Ломаченка. Раніше він прокоментував тренування Лопеса, який готується до бою проти Ломаченка. Він вважає, що ще декілька таких відео і українець відмовиться від поєдинку. Що відомо про Івана Редкача 33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі.

Провів 30 поєдинків, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок.

У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC. Ломаченко – Лопес: головне Бій між боксерами мав відбутися ще 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку у США.

Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.

Зараз ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися поєдинок.

Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.

У WBC заявляли, що зустріч боксерів пройде у вересні. Але поєдинок перенесуть на жовтень. Промоутер Top Rank Боб Арум заявив, що бій пройде 3 жовтня. Про це повідомляє Boxing Scene.

Зараз поєдинок взагалі може зірватись.