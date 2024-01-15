Втік від війни: скандальний ексгравець Шахтаря судиться зі своїм клубом через затримку зарплати
Джерело:Galatasaray Gazetesi
Тете не знайшов щастя у Галатасараї. Результативність бразильця не вражає, а сам він ще і не отримує гроші останні кілька місяців.
Влітку 2023 року ексгравець Шахтаря Тете підписав контракт із Галатасараєм. Угода з турками дійсна до 2027 року. Бразилець мав чинний договір із донеччанами, але за півроку до його закінчення розірвав його в односторонньому порядку.
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Тете прикрився правилом ФІФА, яке дозволяє легіонерам з УПЛ тимчасово переходити в інші клуби за власним бажанням. Як виявилось, в Туреччині гравець також не прижився.
У 23 матчах вінгер оформив лише по одному голу та асисту, а також вляпався у фінансові проблеми. За інформацією турецьких ЗМІ, Тете поскаржився в УЄФА на Галатасарай через невиплату зарплати.
Заборгованість складає два місяці, а його оклад становить 4 мільйона євро на рік. Зазначається, що форвард стамбульців Вілфрід Заа також не отримує зарплату останні місяці, але поки утримується від судових позовів.
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Наразі після 20-ти турів турецької Суперліги Галатасарай йде другим. Команда Окана Бурука відстає від Фенербахче на 5 балів, але має гру в запасі.
Кар'єра Тете в Україні
- бразилець перейшов у Шахтар з Греміо у 2019 році за 15 мільйонів євро
- у складі "гірників" Тете провів 108 матчів, забивши 31 гол та віддавши 14 асистів
- вінгер двічі вигравав чемпіонат України, а також по разу тріумфував у Кубку та Суперкубку країни
- після початку повномасштабного вторгнення Росії Тете скористався правилом ФІФА та в односторонньому порядку перейшов у Ліон
- там він пробув півроку – 30 матчів, 8 голів та 9 асистів
- взимку 2023-го Тете перебрався в Лестер, з яким вилетів за АПЛ (один гол у 14-ти матчах)