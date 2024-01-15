Влітку 2023 року ексгравець Шахтаря Тете підписав контракт із Галатасараєм. Угода з турками дійсна до 2027 року. Бразилець мав чинний договір із донеччанами, але за півроку до його закінчення розірвав його в односторонньому порядку.

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Тете прикрився правилом ФІФА, яке дозволяє легіонерам з УПЛ тимчасово переходити в інші клуби за власним бажанням. Як виявилось, в Туреччині гравець також не прижився.

У 23 матчах вінгер оформив лише по одному голу та асисту, а також вляпався у фінансові проблеми. За інформацією турецьких ЗМІ, Тете поскаржився в УЄФА на Галатасарай через невиплату зарплати.

Заборгованість складає два місяці, а його оклад становить 4 мільйона євро на рік. Зазначається, що форвард стамбульців Вілфрід Заа також не отримує зарплату останні місяці, але поки утримується від судових позовів.

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Наразі після 20-ти турів турецької Суперліги Галатасарай йде другим. Команда Окана Бурука відстає від Фенербахче на 5 балів, але має гру в запасі.

Кар'єра Тете в Україні