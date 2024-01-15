Летом 2023 года эксигровец Шахтера Тете подписал контракт с Галатасараем. Соглашение с турками действительно до 2027 года. Бразилец имел действующий договор с дончанами, но за полгода до его окончания разорвал его в одностороннем порядке.
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Тете прикрылся правилом ФИФА, позволяющим легионерам из УПЛ временно переходить в другие клубы по собственному желанию. Как оказалось, в Турции игрок тоже не прижился.
В 23 матчах вингер оформил только по одному голу и ассисту, а также впал в финансовые проблемы. По информации турецких СМИ, Тете пожаловался в УЕФА на Галатасарай из-за невыплаты зарплаты.
Задолженность составляет два месяца, а его оклад составляет 4 миллиона евро в год. Отмечается, что форвард стамбульцев Уилфрид Заа также не получает зарплату в последние месяцы, но пока воздерживается от судебных исков.
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Сейчас после 20 туров турецкой Суперлиги Галатасарай идет вторым. Команда Окана Бурука отстает от Фенербахче на 5 баллов, но играет в запасе.
Карьера Тете в Украине
- бразилец перешел в Шахтер из Гремио в 2019 году за 15 миллионов евро
- в составе "горняков" Тете провел 108 матчей, забив 31 гол и отдав 14 ассистов.
- вингер дважды выигрывал чемпионат Украины, а также по разу торжествовал в Кубке и Суперкубке страны
- после начала полномасштабного вторжения России Тете воспользовался правилом ФИФА и в одностороннем порядке перешел в Лион
- там он пробыл полгода – 30 матчей, 8 голов и 9 ассистов
- зимой 2023 года Тете перебрался в Лестер, с которым вылетел за АПЛ (один гол в 14-ти матчах)