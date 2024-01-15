Летом 2023 года эксигровец Шахтера Тете подписал контракт с Галатасараем. Соглашение с турками действительно до 2027 года. Бразилец имел действующий договор с дончанами, но за полгода до его окончания разорвал его в одностороннем порядке.

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Тете прикрылся правилом ФИФА, позволяющим легионерам из УПЛ временно переходить в другие клубы по собственному желанию. Как оказалось, в Турции игрок тоже не прижился.

В 23 матчах вингер оформил только по одному голу и ассисту, а также впал в финансовые проблемы. По информации турецких СМИ, Тете пожаловался в УЕФА на Галатасарай из-за невыплаты зарплаты.

Задолженность составляет два месяца, а его оклад составляет 4 миллиона евро в год. Отмечается, что форвард стамбульцев Уилфрид Заа также не получает зарплату в последние месяцы, но пока воздерживается от судебных исков.

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Сейчас после 20 туров турецкой Суперлиги Галатасарай идет вторым. Команда Окана Бурука отстает от Фенербахче на 5 баллов, но играет в запасе.

Карьера Тете в Украине