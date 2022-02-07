Тести на коронавірус на Олімпіаді-2022 – це легкий спосіб маніпулювати, – Абраменко

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко розповів про умови в Олімпійському селищі Пекіна-2022. Спортсмен також поділився думкою про проблему коронавірусу на Іграх.

Абраменко: У Кореї були якісь лабіринти

Український атлет порівняв умови у Пекіні та Пхьончхані. Також розповів про харчування в Олімпійському селищі.

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"З приводу номерів, досить комфортно. У Кореї були якісь лабіринти – на зразок ти й сам живеш, але в блоці через тебе проходять інші люди. А тут все чітко, як в готелі.

По їжі все стандартно. Їдальня досить велика, щоб вмістити всіх спортсменів разово. Різноманітність їжі, питань немає. Що хочеш – вегетаріанське, м'ясо, будь-який каприз. Воно не змінюється, звичайно, але є можливість сьогодні одне поїсти, завтра щось інше", – сказав Абраменко.

Абраменко вважає, що тести на коронавірус – це легкий спосіб маніпулювати.

Кожен день здаємо тести – мало того, що вони можуть бути помилкові. На мій погляд, це легкий спосіб маніпулювати всім. Якщо не помиляюся, після першого позитивного тесту ти можеш здати повторний. Якщо і він підтвердить COVID-19, то тебе ізолюють,

– розповів спортсмен.

"Ти не можеш нікуди виходити, на карантині сидиш. Кожен день здаєш, поки два рази поспіль не здаси негативний. Тобто з цим жорстко. Я чув, що є випадки, коли взагалі ніяких симптомів – вірус є, а ти нічого не відчуваєш, але змушений сидіти й не тренуватися. Я чув про розмови про те, щоб відпускати таких спортсменів. А погодилися на таке чи ні, я не знаю", – додав олімпійський чемпіон.

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