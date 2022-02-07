Абраменко: в Корее были какие-то лабиринты

Украинский атлет сравнил условия в Пекине и Пхенчхане. Также рассказал о питании в Олимпийской деревне.

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"По поводу номеров, достаточно комфортно. В Корее были какие-то лабиринты – к примеру ты и сам живешь, но в блоке через тебя проходят другие люди. А тут все четко, как в гостинице.

По еде все стандартно. Столовая достаточно большая, чтобы вместить всех спортсменов одновременно. Разнообразие еды, вопросов нет. Что хочешь – вегетарианское, мясо, любой каприз. Оно не меняется, конечно, но есть возможность сегодня одно поесть, завтра что-то другое", – сказал Абраменко.

Абраменко считает, что тесты на коронавирус – это легкий способ манипулировать.

Каждый день сдаем тесты – мало того, что они могут быть ошибочные. На мой взгляд, это легкий способ манипулировать всем. Если не ошибаюсь, после первого положительного теста ты можешь сдать повторный. Если и он подтвердит COVID-19, то тебя изолируют,

– рассказал спортсмен.

"Ты не можешь никуда выходить, на карантине сидишь. Каждый день сдаешь, пока два раза подряд не сдашь отрицательный. То есть с этим жестко. Я слышал, что есть случаи, когда вообще никаких симптомов – вирус есть, а ты ничего не чувствуешь, но вынужден сидеть и не тренироваться. Я слышал разговоры о том, чтобы отпускать таких спортсменов. А согласились на такое или нет, я не знаю", – добавил олимпийский чемпион.

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