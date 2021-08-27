Термінова операція не потрібна, – Бущан розповів про травму та скільки часу пропустить

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан пропустив матч 5 туру УПЛ проти Десни (4:0). Футболіст зазнав травми і не зіграє у вересневих матчах збірної України у відборі на ЧС-2022.

Деталі травми Бущана

Бущан заявив, що його турбує міжхребцева грижа. За словами голкіпера, це не нова проблема й іноді турбує його.

До речі Воротар Динамо замінить Луніна у збірній України

Ця проблема не свіжа, вона мене періодично турбувала протягом року. День поболить, на наступний день попускає. Намагався не звертати увагу. Гострий біль відчув після повернення до Києва після товариської гри з Інтером. Спину вправили і попустило, але в грі з Інгульцем відчув дискомфорт у попереку,

– заявив Бущан.

Георгій розповів, що за результатами МРТ у нього виявили загострення міжхребцевої грижі.

"Така біда стається у кожного 4 – 5 професійного спортсмена. Зараз потрібно дати паузу, щоб вона трохи заспокоїлася. Нічого страшного, термінова операція не потрібна", – зазначив гравець.

Бущан підтвердив, що пропустить матчі збірної України проти Казахстану та Франції.

Доведеться пропустити певний період. Сподіваюся, з наступного тижня почну працювати у загальній групі. Поки закачую спину. Чи пропущу я матчі збірної? На жаль. Я не тренувався у загальній групі. Не тренуватися 10 днів і їхати на другий день грати, думаю, це складно,

– резюмував футболіст.

Воротарська проблема збірної України