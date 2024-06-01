Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен відзвітував про затримання підозрюваного у підготовці теракту на Олімпійських іграх-2024. Ним виявився 18-річний хлопець чеченського походження.

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Франція перебуває на найвищому рівні загрози

Підозрюваного пов'язують з терористичним угрупуванням "Ісламська держава". За даними поліції, юнак готував напад під час футбольного матчу на стадіоні "Жоффруа-Гішар" у Сент-Етьєні.

"Підозрюваний не був раніше відомий спецслужбам. Це була перша зірвана терористична змова, націлена на Ігри, які розпочнуться через вісім тижнів. Франція перебуває на найвищому рівні загрози.

Затриманий мав намір напасти на глядачів, а також на сили безпеки. Підозрюваний планував померти мученицькою смертю", – йдеться у заяві поліції.

До слова. У Сент-Етьєні збірна України має зіграти матч проти Марокко. Поєдинок запланований на 27 липня.

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