Матч Бельгія – Швеція зупинений через вбивство двох фанів. В країна оголошений найвищий рівень терористичної небезпеки, пише 24 Канал.

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Увечері 16-го жовтня у столиці Бельгії Брюсселі неподалік стадіону стався теракт. Невідомий вчинив стрілянину, в підсумку якої загинули двоє шведських вболівальників, котрі були одягнені у футболки зі символікою своєї улюбленої збірної. Стрілець під час злочину викрикував слова: "Аллаху Акбар". До того ж нападник, який був озброєний автоматом, все ще перебуває на волі, а в мережі, тим часом, з'явилося відео, як терорист безперешкодно катається по місту на мопеді.

Коментатор матчу Бельгія – Швеція повідомив, що гравців команд спеціально не випустили з роздягалень з міркувань безпеки. Організатори зустрічі вирішили призупинити матч після першого тайму за рахунку 1:1. До того ж коментатор повідомив, що бельгійська влада вже оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки. Ба більше, терорист також встиг записати відеозвернення, в якому представився членом ІДІЛ і заявив, що вбив "невірних мусульманській вірі".

Цікаво. Швеція уже втратила усі шанси на вихід на Євро-2024, оскільки Бельгія та Австрія, котрі формували із ними відбірковий квінтет, достроково кваліфікувались на турнір.

Відео інциденту: