Зеленський: Ми високо цінуємо вашу підтримку та допомогу від УЄФА

Також Володимир Зеленський відправив лист президенту УЄФА після проведення телефонної розмови. Його опублікував журналіст Sky Sports Роб Гарріс.

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Мені було приємно провести з Вами телефонну розмову 19 вересня 2022 року. 23 серпня, у День Державного прапора України, ми відновили наш футбольний чемпіонат – сезон Української Прем’єр-ліги-2022/2023, що було знаменною подією для нас. Зрештою, під час повномасштабної війни росії проти нашої країни весь український народ захищає свою Батьківщину, демократію, свободу та суверенітет, маючи велике бажання жити з цими цінностями в сім’ї Європейських країн.

Для моїх людей було дуже важливо, щоб ми як українці відновили нашу лігу. Футбольні змагання є черговим проявом мужності та стійкості у сьогоднішніх надзвичайно екстремальних умовах. Можу з великою гордістю сказати, що тепер український футбол уособлює мужність та демонструє прагнення до перемоги попри ті злочини, які вчинив російський агресор в Україні.

Дякую Вам, Містере Президент, за Вашу особисту підтримку та рішення УЄФА, яке було прийнято у лютому цього року та стосувалося припинення кооперації з компанією "газпром", перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Санкт-Петербурга й призупинення участі російських збірних та клубів в усіх змаганнях під егідою УЄФА.

Ми високо цінуємо вашу підтримку та допомогу від УЄФА, завдяки якій Українська Асоціація Футболу та наша національна ліга можуть рухатись вперед. Дякую вам за продовження надання можливостей для Українських людей, особливо для нашої молоді.

Позиція УЄФА