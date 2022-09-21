Зеленский: Мы высоко ценим вашу поддержку и помощь от УЕФА

Также Владимир Зеленский направил письмо президенту УЕФА после проведения телефонного разговора. Его опубликовал журналист Sky Sports Роб Гаррис.

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Мне было приятно провести с вами телефонный разговор 19 сентября 2022 года. 23 августа, в День Государственного флага Украины, мы возобновили наш футбольный чемпионат – сезон Украинской Премьер-лиги-2022/2023, что было знаменательным событием для нас. В конце концов, во время полномасштабной войны россии против нашей страны весь украинский народ защищает свою Родину, демократию, свободу и суверенитет, желая жить с этими ценностями в семье Европейских стран.

Для моих людей было очень важно, чтобы мы, как украинцы, восстановили нашу лигу. Футбольные соревнования являются очередным проявлением мужества и стойкости в сегодняшних экстремальных условиях. Могу с большой гордостью сказать, что теперь украинский футбол олицетворяет мужество и демонстрирует стремление к победе, несмотря на те преступления, которые совершил российский агрессор в Украине.

Благодарю Вас, Мистер Президент, за Вашу личную поддержку и решение УЕФА, которое было принято в феврале этого года и касалось прекращения кооперации с компанией "газпром", переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга и приостановки участия российских сборных и клубов во всех соревнованиях под эгидой УЕФА.

Мы высоко ценим вашу поддержку и помощь УЕФА, благодаря которой Украинская Ассоциация Футбола и наша национальная лига могут двигаться вперед. Благодарю вас за продолжение предоставления возможностей для украинских людей, особенно для нашей молодежи.

Позиция УЕФА