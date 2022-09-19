Про що говорив Зеленський з президентом УЄФА

У своєму твітері Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом УЄФА. Глава держави розраховує на допомогу у звільненні полонених українських спортсменів.

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Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіним. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску УПЛ. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів,

– написав Зеленський.

Звернення росіян до УЄФА

Схоже, що у росіян підгорає через відсторонення всіх клубів та збірних від міжнародних турнірів. Та замість того, щоб хоч якось вплинути на припинення війни, вони починають вставляти палиці в колеса національній команді України.

російський футбольний союз звернувся до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова. У росії незадоволені висловлюваннями українського фахівця про війну.

До слова. Раніше всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів. На окремих російських футболістів, які грають за кордоном, заборона не поширюється.