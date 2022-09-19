Про що говорив Зеленський з президентом УЄФА
У своєму твітері Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом УЄФА. Глава держави розраховує на допомогу у звільненні полонених українських спортсменів.
Читайте також росія звернулася до УЄФА з вимогою дискваліфікувати Петракова за його висловлювання про війну
Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіним. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску УПЛ. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів,
– написав Зеленський.
Звернення росіян до УЄФА
Схоже, що у росіян підгорає через відсторонення всіх клубів та збірних від міжнародних турнірів. Та замість того, щоб хоч якось вплинути на припинення війни, вони починають вставляти палиці в колеса національній команді України.
російський футбольний союз звернувся до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова. У росії незадоволені висловлюваннями українського фахівця про війну.