За його словами, перемовини щодо поєдинку перебувають в активній стадії. Промоутер сподівається, що незабаром анонсують бій.

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Деталі потенційного бою

"Ми націлені на потенційний бій Ломаченко – Камбосос у 2024 році в Австралії. Сподіваюся, що ми зможемо домовитися з Top Rank і скоро щось анонсувати. Ми вибираємо дату і місце проведення бою, працюємо над угодами з бійцями", – сказав він.

До слова. Раніше топовий інсайдер Майк Коппінджер повідомляв, що боксери завершують угоду та незабаром анонсують бій, За його прогнозами, поєдинок відбудеться у квітні або травні в Австралії.

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