Не Ломаченко: Лопес назвав наступного суперника

Український боксер Василь Ломаченко прагне провести реванш з Теофімо Лопесом. Однак американський боксер відмовляється від реваншу та назвав наступного суперника.

Джерело: The Mayweather Channel

23-річний Лопес заявив, що наступний бій проведе проти Джорджа Камбососа-молодшого.

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Мій наступний бій – проти Джорджа Камбососа-молодшого. Він пройшов свій шлях, щоб побитися зі мною, він мій обов'язковий претендент. Тому ми дамо йому можливість забрати всі пояси у мене,

– сказав Лопес.

Лопес нагадав про свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу. За словами американця, саме Ломаченко змусив його працювати заради титулу IBF.

"Ми дамо всім попрацювати над цим, як Ломаченко змусив мене потрудитися для титулу IBF і інших. Зараз все обернулося", – зазначив Теофімо.

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Водночас Лопес сказав, що поки не планує проводити бій проти Девіна Хейні чи Раяна Гарсії.

"Єдина людина, яка може побити мене – це я", – резюмував Лопес.

Лопес не стане суперником Ломаченка?