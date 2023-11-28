Ганебно самоусунулися: як WTA відреагувала на тенісний турнір в Росії за підтримки "Газпром"

Росія і далі продовжує використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях. І теніс в цьому випадку на став виключенням. Тож в країні-агресорі вирішили провести виставковий турнір, на який запросили чимало топових спортсменів.

WTA та ATP не спромоглися бодай якось застосувати санкції проти Росії та росіян після початку повномасштабного військового вторгнення до України в лютому 2022 року. Чи не єдине, що там зробили – змусили росіян та білорусів проводити матчі у статусі нейтральних спортсменів.

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Тож коли в Росії вирішили організувати виставковий турнір Northern Palmyra Trophies, куди запросили чимало тенісистів та тенісисток з топових місць у рейтингах WTA та ATP, то обидві організації ніяк на це не відреагували. Хоча спонсором цього турніру виступила компанія "Газпром". А сам турнір відбудеться з 1 по 3 грудня в Санкт-Петербурзі.

При цьому варто відзначити, що хоч учасники та учасниці турніру і мають високі місця в рейтингу, у жінок це переважно росіянки чи "наближені" до них спортсменки. Серед них росіянки Вероніка Кудерметова (19-е місце в рейтингу WTA) чи Анастасія Потапова (28-е місце). Або 68-а ракетка світу Юлія Путінцева. Формально вона представляє Казахстан, але народилася в Росії та й тренується в російського тренера.

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А от в чоловіків дещо інша ситуація. Там теж є росіяни, серед яких 15-та ракетка світу Карен Хачанов. Але участь в турнір візьме і француз Адріан Маннаріно (22-е місце в рейтингу ATP), казах Алєксандр Бублік (32- місце в рейтингу, також уродженець Росії), серби Ласло Джере (33-є місце в рейтингу) та Душан Лайович (48-е місце в рейтингу), а також іспанець Роберто Баутіста Агут (57-е місце в рейтингу).

У WTA заявили, що хоч вони й не підтримують виставковий захід, який проводиться в Росії, гравці, які беруть у ньому участь, не будуть піддані санкціям.

"Ця подія не пов’язана з WTA, і WTA не підтримує цю подію", – заявили в коментарі організація.

Причиною того, що гравці можуть зіграти на турнірі в Росії є те, що він відбувається в міжсезоння, і вони мають право брати участь у виставкових турнірах в цей час без загрози застосування штрафних санкцій.