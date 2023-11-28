WTA и ATP не смогли хоть как-то применить санкции против России и россиян после начала полномасштабного военного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Едва ли не единственное, что там сделали – заставили россиян и белорусов проводить матчи в статусе нейтральных спортсменов.

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Когда в России решили организовать выставочный турнир Northern Palmyra Trophies, куда пригласили немало теннисистов и теннисисток из топовых мест в рейтингах WTA и ATP, то обе организации никак на это не отреагировали. Хотя спонсором этого турнира выступила компания "Газпром". Сам же турнир состоится с 1 по 3 декабря в Санкт-Петербурге.

При этом стоит отметить, что хотя участники и участницы турнира имеют высокие места в рейтинге, у женщин это преимущественно россиянки или "приближенные" к ним спортсменки. Среди них россиянки Вероника Кудерметова (19 место в рейтинге WTA) или Анастасия Потапова (28 место). Или 68-я ракетка мира Юлия Путинцева. Формально она представляет Казахстан, но родилась в России и тренируется у российского тренера.

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А вот у мужчин несколько иная ситуация. Там тоже есть россияне, среди которых 15-я ракетка мира Карен Хачанов. Но участие в турнире примет и француз Адриан Маннарино (22-е место в рейтинге ATP), казах Александр Бублик (32-е место в рейтинге, также уроженец России), сербы Ласло Джере (33-е место в рейтинге) и Душан Лайович (48-е место в рейтинге), а также испанец Роберто Баутиста Агут (57-е место в рейтинге).

В WTA заявили, что хотя они и не поддерживают выставочное мероприятие, которое проводится в России, игроки, участвующие в нем, не будут подвергнуты санкциям.

"Это событие не связано с WTA и WTA не поддерживает это событие", – заявили в комментарии организация.

Причиной того, что игроки могут сыграть на турнире в России в том, что он проходит в межсезонье, и они имеют право участвовать в выставочных турнирах в это время без угрозы применения штрафных санкций.