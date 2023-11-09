"Що ми відчуваємо, коли нам доводиться грати з росіянками? Уявіть собі, що на вас напали і вам доводиться виходити на корт із представником цієї країни. Що б ви відчували, знаючи, що у вашій країні загинуло багато людей? В Україні відбувається геноцид, і це несправедливо, що ми повинні продовжувати з ними грати", – про це заявила українська тенісистка Даяна Ястремська під час спілкування з журналістами напередодні матчу у Вільнюсі. Саме це місто прийме матчі нашої збірної 11 та 12 листопада у кваліфікації фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

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Ястремська вкотре наголосила, що WTA байдуже ставиться до того, що в Україні йде війна, яку розпочала Росія. І навіть ігнорує ті випадки, коли російські тенісистки підтримують цю збройну агресію.

"Хто найбільше потребує нагадування, що війна триває, так це WTA. Вони першими забули, що йде війна. Найбільше мене дратує їхня позиція з приводу дозволу російським тенісисткам брати участь у турнірах. Теніс – один із небагатьох видів спорту, де така ситуація. І це доводить мене до відчаю. Тим більше, що деякі росіяни навіть не приховують свою підтримку агресії проти України. Було стільки разів, коли я повідомляла WTA, що росіянка публічно підтримує Путіна. Обіцяли подивитися, але нічого – мовчання. WTA постійно обіцяє розслідувати подібні інциденти, вживати якихось заходів, але потім тиша. Неймовірно. Більше ніхто про це навіть не говорить", – наголосила Ястремська.

Нагадаємо, що Ястремська потрапила під обстріл в Одесі 5 листопада, коли ненадовго відвідала рідне місто між виступами.

Тож якщо в матчах проти інших тенісисток українка мож зосередитися лише на грі, то в протистоянні з росіянками це не вдається.

"Місія спорту – об'єднувати людей, спільноти, тому я думаю про теніс, коли виходжу на майданчик. Але якщо я граю проти росіянок, то я думаю про те, що хотіла б мати при собі пістолет", – зізналася тенісистка.