WTA та ATP не спромоглися бодай якось застосувати санкції проти Росії та росіян після початку повномасштабного військового вторгнення до України в лютому 2022 року. Чи не єдине, що там зробили – змусили росіян та білорусів проводити матчі у статусі нейтральних спортсменів.

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Тож коли в Росії вирішили організувати виставковий турнір Northern Palmyra Trophies, куди запросили чимало тенісистів та тенісисток з топових місць у рейтингах WTA та ATP, то обидві організації ніяк на це не відреагували. Хоча спонсором цього турніру виступила компанія "Газпром". А сам турнір відбудеться з 1 по 3 грудня в Санкт-Петербурзі.

При цьому варто відзначити, що хоч учасники та учасниці турніру і мають високі місця в рейтингу, у жінок це переважно росіянки чи "наближені" до них спортсменки. Серед них росіянки Вероніка Кудерметова (19-е місце в рейтингу WTA) чи Анастасія Потапова (28-е місце). Або 68-а ракетка світу Юлія Путінцева. Формально вона представляє Казахстан, але народилася в Росії та й тренується в російського тренера.

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А от в чоловіків дещо інша ситуація. Там теж є росіяни, серед яких 15-та ракетка світу Карен Хачанов. Але участь в турнір візьме і француз Адріан Маннаріно (22-е місце в рейтингу ATP), казах Алєксандр Бублік (32- місце в рейтингу, також уродженець Росії), серби Ласло Джере (33-є місце в рейтингу) та Душан Лайович (48-е місце в рейтингу), а також іспанець Роберто Баутіста Агут (57-е місце в рейтингу).

У WTA заявили, що хоч вони й не підтримують виставковий захід, який проводиться в Росії, гравці, які беруть у ньому участь, не будуть піддані санкціям.

"Ця подія не пов’язана з WTA, і WTA не підтримує цю подію", – заявили в коментарі організація.

Причиною того, що гравці можуть зіграти на турнірі в Росії є те, що він відбувається в міжсезоння, і вони мають право брати участь у виставкових турнірах в цей час без загрози застосування штрафних санкцій.